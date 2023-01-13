Працював на окупантів: СБУ викрила ще одного екс-працівника херсонської виправної установи

Правоохоронці викрили ще одного колишнього працівника місцевої виправної установи, яка після захоплення Херсона пішла на співпрацю з російськими загарбниками. За це йому запропонували "посаду" у лавах створеної агресором "виправної колонії".
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Чоловік погодився з пропозицією окупантів та добровільно написав заяву на вступ до окупаційного органу. Там його призначили до підрозділу охорони режимного об'єкта Росії, до якого росіяни незаконно заарештували репресованих місцевих жителів.. Більшість постраждалих були учасниками руху спротиву.
У катівнях окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з росією.
СБУ встановила, що підозрюваний допомагав окупантам охороняти "камери" та периметр російської катівні.
Під час визволення міста чоловік вирішив бігти до Одеси, де намагався залягти на дно і тим самим уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст.. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Чоловік погодився з пропозицією окупантів та добровільно написав заяву на вступ до окупаційного органу. Там його призначили до підрозділу охорони режимного об'єкта Росії, до якого росіяни незаконно заарештували репресованих місцевих жителів.. Більшість постраждалих були учасниками руху спротиву.
У катівнях окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з росією.
СБУ встановила, що підозрюваний допомагав окупантам охороняти "камери" та периметр російської катівні.
Під час визволення міста чоловік вирішив бігти до Одеси, де намагався залягти на дно і тим самим уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст.. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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