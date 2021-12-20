Робота "віддалено": На Сумщині жінка стала жертвою шахраїв і втратила 25 тисяч гривень

У місті Шостка на Сумщині зафіксували факт шахрайства. Жінка 52 років влаштувалася на роботу дистанційно через Інтернет. Через встановлення програми на своєму мобільному пристрої, у неї з рахунку зникло 25 тис. гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Поліція встановила, що невідома раніше людина зателефонувала на телефон постраждалої, представилася керівником компанії та запропонувала роботу з документами віддалено. Однією з умов було встановлення спеціальної програми, щоб можна було контролювати хід роботи дистанційно. Також вона під його керівництвом відкрила додаткову банківську картку.

Через деякий час від нього надійшло повідомлення, що на робочу картку перераховано 15 тис. грн від фінансового партнера та їх необхідно переказати на рахунок компанії. Мешканка Шостки виконала вказівки, після чого всі особисті рахунки були заблоковані. У банку їй повідомили, що у неї з основного рахунку пішло 11 тис. гривень і ліміт банківського кредиту збільшився. Загалом жінка втратила 25 тис. грн.

Коли ж вона зателефонувала своєму «роботодавцю», той відповів, що їй доведеться виплатити додатково 18 тис. грн комісії. Їй одразу стало зрозуміло, що вона потрапила в тенета шахраїв, і звернулася із заявою до поліції.

У поліції за цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюється особа зловмисника.

Правоохоронці знову звертаються до громадян з проханням не довіряти інформації, отриманій телефоном від невідомих людей, не давати доступу до своїх особистих даних, а також банківських рахунків.