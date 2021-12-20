Тортурні конвеєри у в'язницях Росії

16:01 06 грудень Київ, Україна

Володимир Осєчкін, російський правозахисник, засновник громадського проєкту Gulagu.net, розповів експерту зі стратегічних комунікацій ГО, ексзаступниці міністру інформполітики Тетяні Поповій про матеріали, що потрапили у розпорядження проєкту, в яких розкриваються факти існування системи тортур у в'язницях РФ.



Проєкт Gulagu.net став супер топовим у світі – вони розкрили, що в Росії на федеральному рівні існує система тортур, коли кати (капо) зі складу ув'язнених офіційно влаштовуються "медиками" до тюремних лікарень. Ув'язнених ґвалтують швабрами, по-старому, б'ють, ламають. Але головне - все це записується на відео і передається до ФСВП та ФСБ (відділ М, контррозвідка в низці держвідомств). Відео потрібні були для гарантії вербування ув'язнених (ВКР – внутрішньокамерна розробка). АЛЕ тут стався провал: ув'язнений білорус Сергій Савельєв через те, що був айтішником, був використаний як безплатний працівник (без вихідних, 5 років) - він заміняв IT-службу, техвідділ і взагалі половину керівництва місцевого ФСВП. Він і забрав ці архіви (десятки гігабайт, періодично ці відео публікують у Телеграмі, розкриваючи обличчя капо), виїхав до Франції до Осєчкіна і вони розпочали публікацію цих відео.

- ПОПОВА: Відео саме тортур, зґвалтування, воно ж уперше до вас потрапило таке жорстке, наскільки я розумію?



- ОСЄЧКІН: На каналі Gulagu.net до моменту, коли білорус Сергій Савельєв, який за абсолютно фальшивою кримінальною справою утримувався в російських тюремних катівнях, у тому числі п'ять років провів як раб у цій саратовській тортурній ОТБ-1(це туберкульозна лікарня, це усі тюремні лікарні). У чому жах, що відбувається, що у тюремній лікарні відбувалися найстрашніші речі, ці самі капи, розробники, садисти, ґвалтівники, вони взагалі були на посадах завгоспів і санітарів у цій тюремній лікарні. Відповідаючи на ваше запитання, до моменту, коли 8 лютого 2021 року я отримав перший лист від Сергія Савельєва після його звільнення, яке відбулося 2 лютого 2021 року, у нас вже було понад 1100 відео на нашому каналі і багато з них, звичайно ж, були присвячені тортурам, побиттям. Але ніколи в житті до приїзду Сергія Савельєва до Франції, до передачі мені в повному обсязі цього секретного архіву ФСВП та ФСБ навіть я, який був сам у катівнях і проходив через тортури та займався викриттям фактів тортур та корупції в системі ФСВП Росії, я не підозрював взагалі, що щось подібне в принципі можливе на такій нелюдській системній основі.



- ПОПОВА: Скажіть, на ваш погляд, це все-таки якийсь внутрішній бізнес цих людей із ФСВП і саме із Саратовської області чи це все-таки держполітика якась?



- ОСЄЧКІН: Ні, звичайно. Це не якийсь саратовський бізнес. Зараз ми вже в ході нашого великого незалежного розслідування, яке ми проводимо вже другий рік поспіль, у чому нам Сергій Савельєв нескінченно допоміг і немає жодних слів, щоб я висловив йому вдячність за те, що він зробив і для проєкту Gulagu.net., і для всього людства. Але в цьому випадку ми за допомогою Сергія Савельєва і цього секретного архіву, і роботи більше десятка наших експертів і адвокатів у Росії, ми змогли по крупицях зібрати прямі конкретні докази того, що в Росії під егідою управління МФСБ Росії – це контррозвідка, яка займається контррозвідувальним забезпеченням тюремної системи та робить все можливе, щоб інформація зовні не потрапляла та знаходилася тільки всередині у секретному режимі.

Загалом під егідою управління МФСБ Росії та головного оперативного управління ФСВП Росії в Іркутському СІЗО-1, в Іркутському СІЗО-6, у Володимирському СІЗО-1, у Саратовській ОТБ-1, у Красноярських СІЗО-1 та КТБ-1 (це аналог тюремної лікарні тільки в Красноярську). У більш ніж десяти установах ФСВП створені ось ці катувальні конвеєри, які є елементами єдиного великого катуючого конвеєра. Усе це зрежисовано та організовано генералітетом ФСБ та ФСВП. Це система, що охоронялася державою, це найтаємніший, найнелюдяніший метод оперативної роботи ФСВП та ФСБ, які вони використовували в оперативних цілях. І при тому, що, напевно, знайдуться люди, які до кінця поки що не розуміють, не в курсі подій і можуть сказати, що це якась голослівна заява, якогось правозахисника, який розсерджений живе у вигнанні на березі Атлантики у Франції і лає таку доблесну тюремну систему. Ні це не так. Щоб було зрозуміло, на початку 2014 року мене запросили до Державної Думи, коли я ще жив у Росії та керував соціальною мережею Gulagu.net, тоді ми вже були у всіх заголовках у зв'язку з викриттями катувального конвеєра у копейській колонії №6 це ГУФСВП по Челябінській області. По №1 у нас теж є розслідування, там теж били та катували.

Так ось, наприкінці 2012 року у листопаді прогриміло на всю країну і вилилося це у міжнародну пресу - наймасовіша мирна акція протесту проти тортур серед ув'язнених у копейській колонії №6, коли ув'язнені написали кров'ю на простирадлах «Нас катують. У нас вимагають. Врятуйте нас. SOS». Вийшли на дах, стали, розпочалася ця акція протесту. Gulagu.net та наші координатори, експерти першими виїхали на місце, ми першими про це написали в себе і почали множити цю інформацію, просити журналістів підключитися до цієї історії. В результаті потім я виїжджав із членами РПЛ перевіряти цю колонію. Ми опитували більше 100 ув'язнених, які всі як один давали докладні послідовні свідчення про те, хто їх катував, як їх катував. У приміщеннях штрафного ізолятора Копейська К-6 ми знайшли людей, але це були люди-тіні. Вони нагадували більше скелети, обтягнуті шкірою, ніж таких живих здорових мужиків. Тому що їх утримували по півтора, по два роки безвилазно у невеликих приміщеннях 2 на 3 метри у жахливих кошмарних умовах. Вони були бліді, вони були побиті. Вони розповідали, як їх підвішували голих на ґратах, як їм одягали на голову шапку вушанку, щоб вони не могли розбити собі голову об ґрати якимось чином. Їх там били та катували електричним струмом, підводили струм до геніталій. Їх найжорстокішим чином катували, били, принижували. І після того, що ми те пекло розкрили і розповіли про це на початку 2013 року, оскільки я був якраз топовим блогером і правозахисником з медійної історії.

Хтось у Адміністрації Президента в Держдумі подумав, що нам така в принципі людина потрібна для того, щоб Держдумі на цій хвилі можна щось спробувати зробити, змінити якимось чином законодавство. Я розумів, що влада цинічно хоче використовувати мій бренд, нашу популярність як Gulagu.net по всьому світу як показник: «Ось дивіться, про нього писали у французькій, в американській пресі, і тепер він у нас голова робочої групи із захисту прав ув'язнених при Держдумі. Дивіться, у нас не деспотія диктатури та авторитарного режиму, у нас цілком демократичний режим, де колишній ув'язнений стає якимось функціонером захисту прав ув'язнених.

Ми робимо якісь кроки у бік громадянського суспільства». Чим це скінчилося? Я їм сказав, що буде моя умова, що, крім ось цих, вибачте за висловлення жопосидів, яких вони весь час на всі ці наради запрошують, це правозахисне політбюро, яке там десятиліттями говорить постійно одні й ті самі загальні фрази. Крім сенаторів, депутатів, я сказав, що моєю умовою буде, якщо я погоджуся, що я запрошуватиму сюди незалежних правозахисників, опозиційних журналістів і найголовніше для мене – родичів убитих ув'язнених, постраждалих від тортур, які вижили внаслідок тортур, тобто тих, хто постраждав від тортур і хто готовий свідчити про це. Це була моя принципова умова, що наші волонтери, користувачі Gulagu.net приходитимуть і розповідатимуть правду під стенограму і депутатам розповідатимуть правду-матку.



- ПОПОВА: Я так розумію, що це не сталося?



- ОСЄЧКІН: Я провів 15 засідань. Щомісяця 1 раз на місяць я приводив туди 5-6-7 осіб з колишніх ув'язнених та родичів убитих ув'язнених. У тому числі Ларису Сотникову, чийого сина Артема Сотникова вбили у 2012 році в одній із саратівських колоній, забили і так далі. І найцікавіше, це найважливіший момент, на який дуже багато журналістів не звертають уваги. На одну із робочих груп на засіданні я запросив і приїхав діючий співробітник Саратовської ОТБ-1 Дмитро Шадрін, який розповів, що він там працює трохи більше року і за цей час він побачив, як особисто начальник від ОТБ-1 полковник Павло Гаценко б'є ув'язнених, як він дає команду по-садистськи ставитись до ув'язнених. Це було сказано у стінах російського так званого «парламенту» цієї Держдуми. Це було сказано під стенограму у присутності депутатів. Що ви думаєте?



- ПОПОВА: Нічого не трапилося, так?



- ОСЄЧКІН: Після цього сталося те, що робоча група через якийсь час була закрита. Мене та правозахисників перестали пускати до Держдуми. Щодо мене ФСБ і саме управління МФСБ почало готувати провокації, постійно підсилали якихось людей, які мені пропонували якісь гроші за якісь там рішення. На мене виходили якісь кримінальні лідери, що ось я якимсь злодіям у законі допоміг із покращенням умов. Тобто почали щодо мене працювати за допомогою провокації для того, щоб задокументувати хоча б один факт, коли Володимир Осєчкін візьме якісь гроші або буде пов'язаний із криміналітетом, щоб потім було що показувати з російської пропаганди, намагаючись мене дискредитувати.