Катування людей на окупованих територіях

12:09 06 травень Київ, Україна

У Генпрокуратурі України повідомили, що вчора, 5 травня, були оголошені в розшук двоє людей, які катували українських військових на непідконтрольній території міста Донецьк.

Терміном на 15 років можуть сісти у в'язницю двоє громадян України, які допомагали бойовикам Донбасу проводити тортури в будівлі колишньої СБУ в Донецьку.



"Слідство спиралося саме на свідчення потерпілих і їхні впізнання зазначених осіб. Вони впевнено впізнали саме цих осіб, яким пред'явлено підозру, і розповіли хронологію застосування саме цими особами насильства щодо них. Протягом 2014-2019 років в так званих в'язницях на території Донецької області було 110 незаконних місць несвободи, а на території Луганської області - 60 таких місць. У таких місцях несвободи протягом зазначеного періоду містилося понад 3500 осіб" - прокоментували ситуацію в Офісі Генерального прокурора України.



Тим часом незаконно затриманому журналістові в Криму, Владиславу Єсипенку, висунули нові звинувачення в сфабрикованій справі.

Адвокат Єсипенка, Олексій Ладин, повідомив, що журналіста тепер ще звинувачують в зберіганні зброї. Слідчі ФСБ, не маючи ніяких доказів, намагаються засудити людину. "Звинувачення про виготовлення вибухових речовин будується суто на припущеннях співробітників ФСБ, тому що будь-яких доказів в справі немає. Про те, що Єсипенко виготовляв вибухові речовини, можна сказати, від слова - зовсім. І власне, зберігання, воно саме по собі абсурдне, але, за версією слідства, нібито знайшли в машині, якою керував Єсипенко. Але Владислав, як тільки у нього була можливість зустрітися з незалежними адвокатами, в суді відразу заявив про тортури і про те, що його примусили до самообмови "- пояснив ситуацію Ладин.

Такі дії з боку правоохоронних органів на непідконтрольній території України в черговий раз підтверджують, що Росія саме окупувала півострів і ОРДЛО, а не українці проголосували на так званих "референдумах" . Адже всі затримані виступали за цілісність України і намагалися показати справжню картину того, що відбувається.



За період окупації в Криму зникли десятки людей. Мінімум 11 з них досі не вдалося знайти. Ними, в основному, були активісти.