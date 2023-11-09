Катування та жорстоке поводження російських військових із цивільними: СБУ розслідує понад тисячу проваджень

Служба безпеки України проводить досудові розслідування більш ніж тисячі проваджень про тортури, побиття та інші насильницькі дії, скоєні російськими військовими щодо цивільних українців.
Про це йдеться у повідомленні СБУ у відповідь на запит журналістів.
Зазначається, що з них 453 провадження відкрито за фактами тортур, скоєних над цивільним населенням на території Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
За фактами порушення законів та звичаїв війни з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, слідчі Служби безпеки здійснюють розслідування в межах понад 57 тисяч кримінальних проваджень.
За фактами порушення законів та звичаїв війни з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, слідчі Служби безпеки здійснюють розслідування в межах понад 57 тисяч кримінальних проваджень.
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