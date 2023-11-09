Катування та жорстоке поводження російських військових із цивільними: СБУ розслідує понад тисячу проваджень

18:24 09 листопада Київ, Україна

Служба безпеки України проводить досудові розслідування більш ніж тисячі проваджень про тортури, побиття та інші насильницькі дії, скоєні російськими військовими щодо цивільних українців.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у відповідь на запит журналістів.

"За фактами жорстокого поводження військовослужбовцями росії з цивільним населенням (тортури, побої та інші насильницькі дії) – розслідується понад 1 тисяча кримінальних проваджень", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них 453 провадження відкрито за фактами тортур, скоєних над цивільним населенням на території Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.



За фактами порушення законів та звичаїв війни з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, слідчі Служби безпеки здійснюють розслідування в межах понад 57 тисяч кримінальних проваджень.