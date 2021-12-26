Намагався зробити селфі на даху поїзда: на Чернігівщині загинув підліток

В одному з сіл Чернігівської області, намагаючись зробити селфі на даху поїзда, від удару струмом загинув 16-річний підліток.
Про це у вівторок, 20 квітня, повідомили в поліції регіону.
На місце події негайно виїхали група реагування патрульної поліції і слідчо-оперативна група Ніжинського районного відділу поліції.
Поліціянти встановили, що підліток живе в Києві і недавно приїхав в гості до дідуся в село. У той день він відпочивав разом з друзями в лісосмузі неподалік від залізниці.
Поліціянти встановили, що підліток живе в Києві і недавно приїхав в гості до дідуся в село. У той день він відпочивав разом з друзями в лісосмузі неподалік від залізниці.
Хлопець вирішив зробити селфі на вантажному вагоні, став на даху поїзда на повний зріст, в результаті чого отримав ураження електричним струмом від лінії з великою напругою. Від удару високовольтної лінії хлопця відкинуло на землю і він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися погасити полум'я. Однак підліток помер на місці події.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий Ніжинського районного відділу поліції відкрив провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок».
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий Ніжинського районного відділу поліції відкрив провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок».
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