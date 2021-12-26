Намагався зробити селфі на даху поїзда: на Чернігівщині загинув підліток

13:49 20 квітень Київ, Україна

В одному з сіл Чернігівської області, намагаючись зробити селфі на даху поїзда, від удару струмом загинув 16-річний підліток.

Про це у вівторок, 20 квітня, повідомили в поліції регіону.

"19 квітня близько 21 години на лінію «102» звернувся оператор «швидкої» допомоги з інформацією про те, що в одному з сіл Бобровицької територіальної громади хлопець заліз на поїзд і отримав смертельний удар струмом від високовольтної лінії", - говориться в повідомленні.

На місце події негайно виїхали група реагування патрульної поліції і слідчо-оперативна група Ніжинського районного відділу поліції.



Поліціянти встановили, що підліток живе в Києві і недавно приїхав в гості до дідуся в село. У той день він відпочивав разом з друзями в лісосмузі неподалік від залізниці.

Хлопець вирішив зробити селфі на вантажному вагоні, став на даху поїзда на повний зріст, в результаті чого отримав ураження електричним струмом від лінії з великою напругою. Від удару високовольтної лінії хлопця відкинуло на землю і він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися погасити полум'я. Однак підліток помер на місці події.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий Ніжинського районного відділу поліції відкрив провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок».