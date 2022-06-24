Катували жителів Чернігівщини: трьом військовослужбовцям росії повідомили про підозру

18:42 24 червня Київ, Україна

За матеріалами СБУ, повідомлено про підозру трьом російським військовослужбовцям, які застосовували тортури до українців у Чернігівській області.



Про це повідомляє Служба безпеки України.

"У період тимчасової окупації сіл Вишневе, Слобода та Лукашівка підозрювані у групі з іншими військовими росії вривалися до будинків мирних жителів і, погрожуючи розстрілом, вимагали інформацію про розташування особового складу та техніки ЗСУ. Не отримавши відповіді, загарбники віддавали накази підлеглим знущатися з людей і безпосередньо брали у цьому участь”, – йдеться у повідомленні.

За свідченням одного з потерпілих, російські військовослужбовці били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а потім вилили на нього три пляшки легкозаймистої рідини та погрожували підпалити.



Іншого потерпілого злочинці утримували в морозну погоду в складському приміщенні, де з нього знущалися і били. Його матір похилого віку окупанти тримали у вантажному відділенні автомобіля. Також загарбники відібрали у чоловіка машину та використали її для перевезення награбованого у місцевих мешканців майна.



Жорстоке поводження загарбників із мирним населенням на окупованих територіях підтверджено численними свідченнями очевидців та потерпілих, які впізнали військових злочинців за фотографіями.



Фігурантам проваджень заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, тобто жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групи осіб). Встановлюються особи інших військовослужбовців росії, причетних до скоєння злочинів проти мирного населення України.



Документування протиправної діяльності проводилось слідчими СБУ під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.