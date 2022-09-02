П'ятьом експравоохоронцям Харківщини загрожує довічне ув'язнення

14:41 26 серпня Київ, Україна

П'ятьом колишнім правоохоронцям, які погодилися співпрацювати з російськими окупантами на тимчасово захоплених територіях Харківської області, повідомили про підозру в державній зраді. Тепер їм може загрожувати довічне ув'язнення.



Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).



За даними слідства, одна з підозрюваних на початку березня отримала "посаду" у створеному збройними формуваннями російської федерації "податковому органі" у тимчасово захопленому Ізюмі Харківської області.



Вона відповідала за стягнення платежів із місцевих жителів на користь загарбників. Також "чиновниця" передала ворогові дані платників податків.



Двоє правоохоронців почали працювати в "поліції" тимчасово захопленого Вовчанська на посадах дільничного та помічника чергового.



Інші двоє підозрюваних "працевлаштувалися" у тимчасово захоплених Куп'янську та Боровій. Вони допомагають загарбникам проводити обшуки та патрулювати вулиці.



Всім їм повідомили про підозру в державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.