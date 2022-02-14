П'ятеро співробітників ООН викрадено у Південному Ємені

П'ятьох співробітників ООН викрали в південній провінції Аб'ян, коли поверталися в портове місто Аден «після завершення польової місії», повідомила представник ООН Ері Канеко.
Уряд Ємену ідентифікував викрадених співробітників ООН як чотирьох своїх громадян та одного іноземця. Вони працювали з Департаментом безпеки та охорони ООН.
Прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик відмовився відповідати на запитання щодо цього на прес-конференції, заявивши, що «нам відомо про цей випадок, але зі зрозумілих причин ми не можемо давати коментарі», додавши, що уряд працює над їх звільненням.
Аден став базою міжнародно визнаного уряду Ємену після того, як у 2014 році він був вигнаний зі столиці Сани повстанцями-хуситами.
У Ємені часті викрадення, де озброєні бойовики, пов'язані з Аль-Каїдою, беруть заручників, щоб обміняти їх на в'язнів або гроші.
Уряд Ємену ідентифікував викрадених співробітників ООН як чотирьох своїх громадян та одного іноземця. Вони працювали з Департаментом безпеки та охорони ООН.
Прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик відмовився відповідати на запитання щодо цього на прес-конференції, заявивши, що «нам відомо про цей випадок, але зі зрозумілих причин ми не можемо давати коментарі», додавши, що уряд працює над їх звільненням.
Аден став базою міжнародно визнаного уряду Ємену після того, як у 2014 році він був вигнаний зі столиці Сани повстанцями-хуситами.
У Ємені часті викрадення, де озброєні бойовики, пов'язані з Аль-Каїдою, беруть заручників, щоб обміняти їх на в'язнів або гроші.
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