П'ять обстрілів за ніч - Нікопольський район під російським прицілом

11:21 26 листопада Київ, Україна

У ніч проти суботи російські загарбники обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії населені пункти Нікопольського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко у Telegram вранці 26 листопада.

"П'ять разів обстріляли район із Градів та важкої артилерії. Випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села близько 60 снарядів. Обійшлося без загиблих та поранених", – написав він.

Резніченко додав, що наразі представники ДСНС обстежують уражені території. З'ясовують деталі обстрілів.

Напередодні також повідомлялося про обстріл Дніпропетровської області. Понад 70 снарядів розірвалося на території Марганецької та Нікопольської громад.

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