П'ять обстрілів за ніч - Нікопольський район під російським прицілом

У ніч проти суботи російські загарбники обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії населені пункти Нікопольського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко у Telegram вранці 26 листопада.
Резніченко додав, що наразі представники ДСНС обстежують уражені території. З'ясовують деталі обстрілів.
Напередодні також повідомлялося про обстріл Дніпропетровської області. Понад 70 снарядів розірвалося на території Марганецької та Нікопольської громад.
А вчора ввечері на Донеччині росіяни завдали удару по Краматорську.. Було зруйновано будівлю медичної інфраструктури, пошкоджено три багатоповерхівки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі