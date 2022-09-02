П'ятеро людей загинули, дев'ятеро людей отримали поранення під час обстрілу центру Харкова

Сьогодні, 30 серпня, російські окупанти з артилерії обстріляли центр Харкова. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу попередньо досягла 5 загиблих та 9 поранених.
Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов у Telegram-каналі.
За його словами, з 6:00 під обстрілом Київський район Харкова, росіяни «били касетниками» у приватному секторі. Центральна частина міста зазнала артилерійського обстрілу. Внаслідок обстрілу спалахнуло одне з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян, яке саме, мер не уточнив. Один снаряд влучив у дитячий садок, ще один упав поруч із п'ятиповерховим житловим будинком. Також Терехов повідомляє про влучення снаряда в один з дошкільних навчальних закладів у центрі міста.
Харківська область з початку війни регулярно зазнає російських обстрілів.
За його словами, з 6:00 під обстрілом Київський район Харкова, росіяни «били касетниками» у приватному секторі. Центральна частина міста зазнала артилерійського обстрілу. Внаслідок обстрілу спалахнуло одне з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян, яке саме, мер не уточнив. Один снаряд влучив у дитячий садок, ще один упав поруч із п'ятиповерховим житловим будинком. Також Терехов повідомляє про влучення снаряда в один з дошкільних навчальних закладів у центрі міста.
Харківська область з початку війни регулярно зазнає російських обстрілів.
- 19 серпня російські війська обстріляли Харків, у місті близько 6 ранку зафіксували щонайменше 5 ракетних ударів, повідомлялося про одного загиблого — 52-річну жінку.
- 18 серпня повідомлялося про обстріл двох харківських гуртожитків, внаслідок якого загинули 17 людей та 42 поранені. Серед загиблих був 11-річний хлопчик. За версією міноборони росії, в них розташовувалися іноземні найманці.
- У ніч проти 12 серпня російські військові обстріляли Харків, Дніпропетровську область та підконтрольну Україні частину Донецької області. Тоді на Харківщині через обстріл загинула 51-річна жінка. Поранення отримали 58-річна жінка, двоє 62-річних чоловіків, а також 23-річний та 54-річний чоловіки.
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