П'ятеро людей загинули, дев'ятеро людей отримали поранення під час обстрілу центру Харкова

11:34 30 серпня Київ, Україна

Сьогодні, 30 серпня, російські окупанти з артилерії обстріляли центр Харкова. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу попередньо досягла 5 загиблих та 9 поранених.

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов у Telegram-каналі.



За його словами, з 6:00 під обстрілом Київський район Харкова, росіяни «били касетниками» у приватному секторі. Центральна частина міста зазнала артилерійського обстрілу. Внаслідок обстрілу спалахнуло одне з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян, яке саме, мер не уточнив. Один снаряд влучив у дитячий садок, ще один упав поруч із п'ятиповерховим житловим будинком. Також Терехов повідомляє про влучення снаряда в один з дошкільних навчальних закладів у центрі міста.



Харківська область з початку війни регулярно зазнає російських обстрілів.