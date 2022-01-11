П'яний водій врізався у житловий багатоповерховий будинок у Львові

У вівторок, 11 січня, у Львові 46-річний місцевий житель на автомобілі Daewoo Lanos в'їхав у стіну багатоповерхового будинку та намагався втекти. Згодом з'ясувалося, що водія вже позбавлені прав за нетверезу їзду.
За даними очевидців, інцидент стався близько 5:00 ранку 11 січня. Водій на Daewoo Lanos з'їхав з дороги і врізався у стіну шестиповерхівки на вул.. Пасічній, 39в, після чого залишив автомобіль і намагався втекти з місця ДТП. Легковик в'їхав у стіну будинку прямо біля дверей під'їзду. Очевидці стверджують, що водій перебував у стані сильного сп'яніння та ледве стояв на ногах. На інцидент зреагували мешканці та викликали поліцейських.
У патрульній поліції Львівщини розповіли, що поліцейські виявили водія у дворі будинку, у нього було розбито брову. Саме на нього вказав очевидець події. Спочатку чоловік заперечував свою причетність до ДТП, проте під час поверхневої перевірки у нього виявили свідоцтво про реєстрацію цього авто.. Також у водія виявлено ознаки алкогольного сп'яніння, але від перевірки він відмовився. Поліцейські встановили, що водій вже позбавлений у 2020 році посвідчення водія на три роки за нетверезу їзду.
На нього склали два протоколи – за керування транспортним засобом у стані сп'яніння (за ч. 1 ст.. 130), за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП). Крім того, він отримав постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами (ч. 4 ст. 126 КУпАП). Штраф – 20400 гривень.
За даними очевидців, інцидент стався близько 5:00 ранку 11 січня. Водій на Daewoo Lanos з'їхав з дороги і врізався у стіну шестиповерхівки на вул.. Пасічній, 39в, після чого залишив автомобіль і намагався втекти з місця ДТП. Легковик в'їхав у стіну будинку прямо біля дверей під'їзду. Очевидці стверджують, що водій перебував у стані сильного сп'яніння та ледве стояв на ногах. На інцидент зреагували мешканці та викликали поліцейських.
У патрульній поліції Львівщини розповіли, що поліцейські виявили водія у дворі будинку, у нього було розбито брову. Саме на нього вказав очевидець події. Спочатку чоловік заперечував свою причетність до ДТП, проте під час поверхневої перевірки у нього виявили свідоцтво про реєстрацію цього авто.. Також у водія виявлено ознаки алкогольного сп'яніння, але від перевірки він відмовився. Поліцейські встановили, що водій вже позбавлений у 2020 році посвідчення водія на три роки за нетверезу їзду.
На нього склали два протоколи – за керування транспортним засобом у стані сп'яніння (за ч. 1 ст.. 130), за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП). Крім того, він отримав постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами (ч. 4 ст. 126 КУпАП). Штраф – 20400 гривень.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі