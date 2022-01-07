П'яний майор покалічив трьох дівчат курсанток

18:09 26 серпень Київ, Україна

Вчора, 25 серпня на території військово-медичного коледжу міста Києва, нетверезий майор скоїв наїзд на трьох курсанток військового вузу.

Майор був затриманий, і факт його сп'яніння майора зафіксований Драгер на місці ДТП

Як відзначають очевидці, дівчата прийшли в заклад за новою формою. У важкому стані вони госпіталізовані у військовий госпіталь. Дівчат прооперували, двом постраждалим ампутували по нозі, а третя знаходиться в кращому стані.

"Одній дівчині ампутували ногу, другий ампутували ногу, а за третю борються, сподіваємося все обійдеться. Я не знаю, як легковий автомобіль міг наїхати так, щоб були такі серйозні травми ", - розповіла волонтер Наталя Воронкова.

Зазначено, що 46-річний водій затриманий. У поліції підтвердили, що водій перебував у нетверезому стані, не впорався з керуванням і наїхав на трьох студенток, які стояли біля будівлі.



Поліція почала кримінальне провадження.