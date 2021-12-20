П'яний чиновник влаштував перегони з поліцією, потім пропонував копам хабар

12:42 13 березень Київ, Україна

Як стало відомо з повідомлення голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, службовець обласної адміністрації в нетверезому стані вчинив порушення правил дорожнього руху. В результаті - трапилися перегони по вулицях міста з метою піти від поліції, а коли був зупинений, пропонував хабар, щоб копи не порушували справу.

"Був шокований, коли прочитав інформацію про автомобільні перегони співробітників патрульної поліції за держслужбовцем з ОДА Ігорем Бурдою вулицями Миколаєва. Виявилося, що чиновник ОДА, який відзначився в п'ятницю ввечері в спробі сховатися від правоохоронців, ще й намагався "вирішити" з патрульними", - написав Кім.

Він також вказав на неприпустимість подібної поведінки для працівника обласної державної адміністрації та пообіцяв жорстку реакцію зі свого боку.

фото: Чиновник пытался сбежать от полиции

"У понеділок вранці чекаю заяву про звільнення від Ігоря Бурди. Сподіваюся, що ця ситуація стане уроком для інших держслужбовців. Незважаючи на соціальний статус, зв'язки і знайомства, приналежність до тієї чи іншої партії за порушення закону однозначно доведеться відповідати по повній", - пообіцяв глава ОДА.

У поліції в свою чергу пояснили, що водій - Ігор Бурда - бувши за кермом позашляховика, порушив правила дорожнього руху. Але не зупинився на вимогу патрульних, а почав тікати. Коли після "перегонів" по вулицях міста поліціянтам вдалося зупинити порушника, він відмовився пройти алкотест, хоча мав зовнішні ознаки сп'яніння. На чоловіка склали протоколи.