П'яний чиновник влаштував перегони з поліцією, потім пропонував копам хабар

12:42 13 березень Київ, Україна

Як стало відомо з повідомлення голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, службовець обласної адміністрації в нетверезому стані вчинив порушення правил дорожнього руху. В результаті - трапилися перегони по вулицях міста з метою піти від поліції, а коли був зупинений, пропонував хабар, щоб копи не порушували справу.

"Був шокований, коли прочитав інформацію про автомобільні перегони співробітників патрульної поліції за держслужбовцем з ОДА Ігорем Бурдою вулицями Миколаєва. Виявилося, що чиновник ОДА, який відзначився в п'ятницю ввечері в спробі сховатися від правоохоронців, ще й намагався "вирішити" з патрульними", - написав Кім.

Він також вказав на неприпустимість подібної поведінки для працівника обласної державної адміністрації та пообіцяв жорстку реакцію зі свого боку.

"У понеділок вранці чекаю заяву про звільнення від Ігоря Бурди. Сподіваюся, що ця ситуація стане уроком для інших держслужбовців. Незважаючи на соціальний статус, зв'язки і знайомства, приналежність до тієї чи іншої партії за порушення закону однозначно доведеться відповідати по повній", - пообіцяв глава ОДА.

У поліції в свою чергу пояснили, що водій - Ігор Бурда - бувши за кермом позашляховика, порушив правила дорожнього руху. Але не зупинився на вимогу патрульних, а почав тікати. Коли після "перегонів" по вулицях міста поліціянтам вдалося зупинити порушника, він відмовився пройти алкотест, хоча мав зовнішні ознаки сп'яніння. На чоловіка склали протоколи.