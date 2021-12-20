П'яний чиновник влаштував перегони з поліцією, потім пропонував копам хабар

Як стало відомо з повідомлення голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, службовець обласної адміністрації в нетверезому стані вчинив порушення правил дорожнього руху. В результаті - трапилися перегони по вулицях міста з метою піти від поліції, а коли був зупинений, пропонував хабар, щоб копи не порушували справу.
Він також вказав на неприпустимість подібної поведінки для працівника обласної державної адміністрації та пообіцяв жорстку реакцію зі свого боку.
У поліції в свою чергу пояснили, що водій - Ігор Бурда - бувши за кермом позашляховика, порушив правила дорожнього руху. Але не зупинився на вимогу патрульних, а почав тікати. Коли після "перегонів" по вулицях міста поліціянтам вдалося зупинити порушника, він відмовився пройти алкотест, хоча мав зовнішні ознаки сп'яніння. На чоловіка склали протоколи.
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