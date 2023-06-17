П'яні окупанти розв'язали бійню із ФСБ в окупованому Мелітополі

11:26 17 червня Київ, Україна





За словами свідків, російські окупанти заселилися в одній із квартир дев'ятиповерхової будівлі поряд із окупаційною "комендатурою" і вже з 22:00 почали виявляти агресивну поведінку. Спочатку вони співали пісні, а потім перейшли до відкритої стрілянини.



Місцеві жителі викликали поліцію, проте вона не змогла впоратися із ситуацією, викликаною загарбниками. На допомогу прибули військова поліція, співробітники ФСБ та представники інших російських силових структур.



У відповідь п'яні окупанти почали ображати їх, називаючи "тиловими пацюками" і стверджуючи, що вони боролися на військові дії. Це призвело до початку стрілянини. В окупованому місті Мелітополі відбулася серйозна сутичка між п'яними загарбниками та співробітниками ФСБ та комендатури, повідомляють ЗМІ.За словами свідків, російські окупанти заселилися в одній із квартир дев'ятиповерхової будівлі поряд із окупаційною "комендатурою" і вже з 22:00 почали виявляти агресивну поведінку. Спочатку вони співали пісні, а потім перейшли до відкритої стрілянини.Місцеві жителі викликали поліцію, проте вона не змогла впоратися із ситуацією, викликаною загарбниками. На допомогу прибули військова поліція, співробітники ФСБ та представники інших російських силових структур.У відповідь п'яні окупанти почали ображати їх, називаючи "тиловими пацюками" і стверджуючи, що вони боролися на військові дії. Це призвело до початку стрілянини.

Нарешті, "визволителів" було затримано - двері квартири були виламані, а всіх загарбників було побито та відвезено у невідомому напрямку.