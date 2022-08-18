П'яні нелюди до смерті забили бездомного

У Кривому Розі стався інцидент. П'ятеро п'яних чоловіків забили до смерті безпритульного
Про це повідомили в прес-службі Нацгвардії України.
«До нацгвардейцам з проханням про допомогу звернулася жінка. Вона повідомила, що невідомі сильно побили її чоловіка біля одного з покинутих магазинів по вулиці Гурова. Там, не маючи власного житла, тимчасово перебувала сімейна пара. Гвардійці виявили закривавленого чоловіка і відразу викликали «швидку». Однак медики могли лише констатувати смерть », - йдеться в повідомленні.
Свідки повідомили силовикам, що потерпілого побила група з п'яти чоловік. Їх оперативно розшукали та затримали. Повідомляється, що підозрювані були в сильному стані сп'яніння. «Їх доставили в Металургійне відділення поліції для подальших розглядів. У одного з нападників під час перевірки виявили ніж », - зазначили у відомстві.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого». Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує до десяти років в'язниці.
Про це повідомили в прес-службі Нацгвардії України.
«До нацгвардейцам з проханням про допомогу звернулася жінка. Вона повідомила, що невідомі сильно побили її чоловіка біля одного з покинутих магазинів по вулиці Гурова. Там, не маючи власного житла, тимчасово перебувала сімейна пара. Гвардійці виявили закривавленого чоловіка і відразу викликали «швидку». Однак медики могли лише констатувати смерть », - йдеться в повідомленні.
Свідки повідомили силовикам, що потерпілого побила група з п'яти чоловік. Їх оперативно розшукали та затримали. Повідомляється, що підозрювані були в сильному стані сп'яніння. «Їх доставили в Металургійне відділення поліції для подальших розглядів. У одного з нападників під час перевірки виявили ніж », - зазначили у відомстві.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого». Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує до десяти років в'язниці.
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