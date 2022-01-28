П'яні чоловіки зупинили поїзд заради відео в Instagram

18:21 11 вересень Київ, Україна

На одному із залізничних переїздів Вінницькій області нетверезі чоловіки, припаркувавши машину на коліях, зупинили вантажний поїзд.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"На залізничному переїзді поблизу станції Погребище Вінницької області двоє чоловіків в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння зупинили поїзд заради відео в Instagram . Зловмисники автомобілем перегородили шляхи залізничного переїзду якраз перед тим, як там повинен проїхати вантажний потяг. У момент руху поїзда один з порушників бігав по колії, інший стріляв з пістолета в напрямку кабіни машиніста. Свої витівки вони знімали на телефон і згодом відео виклали в Instagram. На щастя, машиніст встиг зупинити поїзд", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.



Зазначено, що на цей момент порушників затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин затриманим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.