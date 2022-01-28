П'яні чоловіки зупинили поїзд заради відео в Instagram
18:21 11 вересень Київ, Україна
На одному із залізничних переїздів Вінницькій області нетверезі чоловіки, припаркувавши машину на коліях, зупинили вантажний поїзд.
Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"На залізничному переїзді поблизу станції Погребище Вінницької області двоє чоловіків в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння зупинили поїзд заради відео в Instagram. Зловмисники автомобілем перегородили шляхи залізничного переїзду якраз перед тим, як там повинен проїхати вантажний потяг. У момент руху поїзда один з порушників бігав по колії, інший стріляв з пістолета в напрямку кабіни машиніста. Свої витівки вони знімали на телефон і згодом відео виклали в Instagram. На щастя, машиніст встиг зупинити поїзд", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Зазначено, що на цей момент порушників затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин затриманим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
"Зі свого боку регіональна філія"Південно-Західна залізниця" провела службове розслідування за даним фактом. Встановлено, що чергова по переїзду і локомотивна бригада своєчасно не повідомили керівництву залізниці про інцидент, побоюючись розголосу. За недбалість і недотримання службових інструкцій до працівників Укрзалізниці були застосовані заходи дисциплінарного характеру", - повідомили в пресслужбі.
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