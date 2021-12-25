П'янка закінчилася різаниною: Одеса

11:04 17 серпень Київ, Україна

В одному зі спальних районів Одеси в результаті сварки, що виникла під час розпиття спиртних напоїв, був важко поранений молодий чоловік.

Розпивання алкогольних напоїв в спальному районі Одеси призвело до жахливих наслідків.

Між двома знайомими, які ввечері розпивали спиртні напої у дворі багатоквартирного будинку, стався конфлікт. Під час суперечки 60-річний чоловік дістав ніж і завдав 32-річному чоловікові кілька ножових поранень.

По спецлінії «102» надійшов виклик про нанесення ножових поранень чоловіку по вулиці Академіка Заболотного. Повідомлення прийняв наряд реагування поліції охорони і негайно прибув на місце події. На вулиці поліцейські побачили непритомного чоловіка з ножовими пораненнями, а біля нього стояв перехожий, який і викликав поліцію і швидку медичну допомогу. Зловмисник же з місця пригоди зник.

Трохи часу знадобилося поліцейським охорони, щоб встановити правопорушника. Його негайно затримали і передали слідчо-оперативній групі Суворовського відділу поліції ГУНП в Одеській області.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу фігурант буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання. За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.