П'яна жінка їхала по зустрічній і не бачила в цьому порушення

06:48 20 жовтня Київ, Україна

Поліція Києва зупинила жінку водія за грубе порушення правил дорожнього руху, як з'ясувалося пізніше, жінка була в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

"Три протоколи і постанови - патрульні склали на водійку, яка рухалася по зустрічній смузі і не бачила в цьому порушення ПДР", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ввечері патрульні отримали виклик на бульвар Перова.

"На лінію 102 звернулося кілька очевидців того, що по зустрічній смузі рухається автомобіль Mercedes, який скоїв ДТП та залишив місце події... Інспектори виявили Mercedes. Автомобіль продовжував рух, незважаючи на те, що на передньому колесі не було гуми", - додається в повідомленні.

Так, патрульні зупинили Mercedes на вулиці Курнатовського, за кермом була жінка з ознаками сп'яніння, а в салоні перебувала малолітня дитина.

"Водійка не визнавала за собою факту порушення ПДР. На її погляд, вимоги про зупинку патрульних були безпідставними. Жінка погодилася пройти тест на стан сп'яніння на місці зупинки за допомогою приладу "Драгер", результат - 1,6 проміле", - йдеться в повідомленні.

В результаті патрульні склали на водійку протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП і склали постанову за рух по зустрічній смузі. Інспектори евакуювали автомобіль Mercedes на штрафмайданчик.