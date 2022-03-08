П'яна витівка: в Запоріжжі чоловік погрожував підірвати гранату

Пресслужба Нацполіції Запорізької області повідомила про погрози з боку нетверезого чоловіка підірвати гранату безпосередньо в приміщенні Головного управління Нацполіції в Запорізькій області. Зловмисника затримали і доставили в райвідділ поліції.
Житель Запоріжжя зайшов в приміщення ГУНП і повідомив, що у нього в кишені граната, яку він може підірвати в будь-який момент.
Правоохоронці відреагували миттєво, громадянина затримали. Гранати у нього не виявили.
"Дії чоловіка не залишилися безкарними. Його доставили до Вознесенівського відділення поліції та встановили особу. Порушником виявився житель Запоріжжя 1985 року, раніше засуджений за хуліганство. Слідчим Вознесенівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального Кодексу України", - повідомили правоохоронці.
За нетверезу витівку чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Житель Запоріжжя зайшов в приміщення ГУНП і повідомив, що у нього в кишені граната, яку він може підірвати в будь-який момент.
Правоохоронці відреагували миттєво, громадянина затримали. Гранати у нього не виявили.
"Дії чоловіка не залишилися безкарними. Його доставили до Вознесенівського відділення поліції та встановили особу. Порушником виявився житель Запоріжжя 1985 року, раніше засуджений за хуліганство. Слідчим Вознесенівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального Кодексу України", - повідомили правоохоронці.
За нетверезу витівку чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
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