П'яна бійка з вбивством серед російських бойовиків

Оперативно-тактичне угруповання «Північ» розповіло про конфлікт, що трапився між російськими бойовиками. Згідно з даними, на території Донбасу проросійськи налаштовані військові влаштували «сабантуй», який закінчився не тільки вбивством, а й самогубством.

Як зазначається, розвідка встановила, що «на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ поблизу населеного пункту Голубівське, розташованого на тимчасово окупованій території, бойовики влаштували розпивання алкогольних напоїв.

Обговорюючи важку економічну ситуацію, яка склалася в самопроголошеній республіці, бандити влаштували бійку. Під час бійки один з найманців застосував вогнепальну зброю, розстрілявши своїх же прибічників. Трохи оговтавшись і зрозумівши, яке покарання чекає на нього за скоєне, вбивця покінчив життя самогубством.

Поки в командуванні російсько-окупаційних військ намагаються приховати низький рівень військової дисципліни та системний алкоголізм своїх найманців, і з цією метою смерть бойовиків хочуть виставити як жертви обстрілів з української сторони.