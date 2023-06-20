ППО успішно відбила атаку: збиті іранські дрони в Миколаївській області

09:56 20 червня Київ, Україна

Під час нічної атаки росії на Миколаївську область сили протиповітряної оборони успішно збили три іранські безпілотні апарати, які становили загрозу для регіону.



Цю інформацію повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім через Telegram 20 червня.

"Під час нічної атаки на Миколаївську область силами протиповітряної оборони було знищено три бойові безпілотні апарати "Shahed-131/136"", - зазначив він.



Кім також додав, що окупанти перед цим інцидентом проводили артилерійські обстріли берегової та портової зони Очакова, але постраждалих немає.



Крім того, вчора внаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади сталося займання поля з пшеницею, проте ніхто не постраждав.