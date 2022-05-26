ППО знищила ворожу ракету у Хмельницькій області

Під час сирени тривоги на Хмельниччині було знищено російську ракету українською ППО.
Про це у четвер, 26 травня, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
За його словами, уламки російської ракети впали у поле, не завдавши руйнувань. Жертв у результаті ворожих обстрілів не було.
За його словами, уламки російської ракети впали у поле, не завдавши руйнувань. Жертв у результаті ворожих обстрілів не було.
В яку саме ціль росіяни намагалися влучити – невідомо.
Жителів регіону закликали завжди залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Сирени тривоги почали гудіти на Хмельниччині близько 20 години вечора. Про вибухи жителі області почали писати в соцмережах приблизно через 50 хвилин.
Жителів регіону закликали завжди залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Сирени тривоги почали гудіти на Хмельниччині близько 20 години вечора. Про вибухи жителі області почали писати в соцмережах приблизно через 50 хвилин.
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