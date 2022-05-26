ППО знищила ворожу ракету у Хмельницькій області

06:58 26 травня Київ, Україна

Під час сирени тривоги на Хмельниччині було знищено російську ракету українською ППО.

Про це у четвер, 26 травня, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.



За його словами, уламки російської ракети впали у поле, не завдавши руйнувань. Жертв у результаті ворожих обстрілів не було.

"Захисники нашого неба відпрацювали дуже добре і збили російську ракету до того, як вона полетіла до міста. Тому ніхто не постраждав", - додали в ХОВА.

В яку саме ціль росіяни намагалися влучити – невідомо.



Жителів регіону закликали завжди залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.



Сирени тривоги почали гудіти на Хмельниччині близько 20 години вечора. Про вибухи жителі області почали писати в соцмережах приблизно через 50 хвилин.