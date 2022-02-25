Куля російського снайпера забрала життя українського солдата

14:26 27 травень Київ, Україна

Близько населеного пункту Новотошківське в результаті снайперського обстрілу російських найманців загинув один український боєць.

Про це повідомляє ОТГ Північ.



"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що у відповідь на обстріл українські захисники відкрили вогонь.



На місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.



Також повідомляється, що про дії незаконних збройних формувань повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.