Куля російського снайпера забрала життя українського солдата

Близько населеного пункту Новотошківське в результаті снайперського обстрілу російських найманців загинув один український боєць.
Про це повідомляє ОТГ Північ.
"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що у відповідь на обстріл українські захисники відкрили вогонь.
На місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
Також повідомляється, що про дії незаконних збройних формувань повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що у відповідь на обстріл українські захисники відкрили вогонь.
На місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
Також повідомляється, що про дії незаконних збройних формувань повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
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