Псевдомеру тимчасово окупованого Сєвєродонецька повідомили про підозру у колабораціонізмі

17:19 05 жовтня Київ, Україна

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі псевдомеру тимчасово окупованого Сєвєродонецька Миколі Моргунову.



Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.



Зазначається, що за даними слідства, на початку липня 2022 року мешканця міста Брянка було призначено окупаційною адміністрацією рф на псевдопосаду в.о. глави адміністрації м. Сєвєродонецьк ЛНР”.

"Підозрюваний виконує вказівки глави псевдореспубліки і легалізує російську окупаційну владу на території міста. У захопленому місті в руїнах так званий "керівник" нібито налагоджує "мирне життя", поширюючи проросійські наративи", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Моргунов почав співпрацювати з окупантами із 2014 року. До повномасштабного російського вторгнення в Україну він був головою адміністрації міста Брянка ЛНР. За цим фактом до суду направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.