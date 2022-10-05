Псевдомеру тимчасово окупованого Сєвєродонецька повідомили про підозру у колабораціонізмі

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі псевдомеру тимчасово окупованого Сєвєродонецька Миколі Моргунову.
Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Зазначається, що за даними слідства, на початку липня 2022 року мешканця міста Брянка було призначено окупаційною адміністрацією рф на псевдопосаду в.о. глави адміністрації м. Сєвєродонецьк ЛНР”.
Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Зазначається, що за даними слідства, на початку липня 2022 року мешканця міста Брянка було призначено окупаційною адміністрацією рф на псевдопосаду в.о. глави адміністрації м. Сєвєродонецьк ЛНР”.
Відомо, що Моргунов почав співпрацювати з окупантами із 2014 року. До повномасштабного російського вторгнення в Україну він був головою адміністрації міста Брянка ЛНР. За цим фактом до суду направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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