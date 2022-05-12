Псевдоборці з наркозлочинністю: поліція затримала членів громадської організації

16:11 10 серпня Київ, Україна

Правоохоронці Харкова затримали зловмисників, які під прикриттям громадської діяльності займалися вимаганням і грабежами.
 
Вчора, 9 серпня, суд взяв їх під варту, повідомляє пресслужба МВС.

Відзначається, що зловмисники під прикриттям громадської діяльності насправді займалися вимаганням коштів з осіб, причетних до незаконних операцій з наркотиками. При цьому представлялися працівниками поліції. Щоб у постраждалих не виникало сумніву, фігуранти ретельно підготувалися: придбали формений одяг і використовували посвідчення і спеціальні жетони.

Нерідко процес вимагання супроводжувався фізичним насильством. Побоюючись кримінального переслідування, потерпілі погоджувалися на вимоги псевдополіціянтів, які "спеціалізувалися" на грабежах.

У суботу, 7 серпня, поліціянти при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД затримали трьох осіб "на гарячому". Вони пограбували місцевого жителя.
За результатами проведення санкціонованих обшуків у їхніх квартирах вилучили посвідчення членів громадської організації, жетони до них, формений одяг, зброю, наручники та інші спецзасоби.
 
На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомили затриманим про підозру за фактом грабежу (ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України).
Після проведення необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію їхніх дій ще за кількома статтями Кримінального кодексу:
  • вимагання (стаття 189);
  • нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (стаття 122);
  • самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (стаття 353).
    Вчора, 9 серпня, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави - 181 тис. грн кожному.