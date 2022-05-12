Псевдоборці з наркозлочинністю: поліція затримала членів громадської організації

16:11 10 серпня Київ, Україна

Правоохоронці Харкова затримали зловмисників, які під прикриттям громадської діяльності займалися вимаганням і грабежами.

Вчора, 9 серпня, суд взяв їх під варту, повідомляє пресслужба МВС.



Відзначається, що зловмисники під прикриттям громадської діяльності насправді займалися вимаганням коштів з осіб, причетних до незаконних операцій з наркотиками. При цьому представлялися працівниками поліції. Щоб у постраждалих не виникало сумніву, фігуранти ретельно підготувалися: придбали формений одяг і використовували посвідчення і спеціальні жетони.



Нерідко процес вимагання супроводжувався фізичним насильством. Побоюючись кримінального переслідування, потерпілі погоджувалися на вимоги псевдополіціянтів, які "спеціалізувалися" на грабежах.





У суботу, 7 серпня, поліціянти при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД затримали трьох осіб "на гарячому". Вони пограбували місцевого жителя.

За результатами проведення санкціонованих обшуків у їхніх квартирах вилучили посвідчення членів громадської організації, жетони до них, формений одяг, зброю, наручники та інші спецзасоби.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомили затриманим про підозру за фактом грабежу (ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України).

Після проведення необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію їхніх дій ще за кількома статтями Кримінального кодексу: