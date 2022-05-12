Псевдоборці з наркозлочинністю: поліція затримала членів громадської організації

Правоохоронці Харкова затримали зловмисників, які під прикриттям громадської діяльності займалися вимаганням і грабежами.
Вчора, 9 серпня, суд взяв їх під варту, повідомляє пресслужба МВС.
Відзначається, що зловмисники під прикриттям громадської діяльності насправді займалися вимаганням коштів з осіб, причетних до незаконних операцій з наркотиками. При цьому представлялися працівниками поліції. Щоб у постраждалих не виникало сумніву, фігуранти ретельно підготувалися: придбали формений одяг і використовували посвідчення і спеціальні жетони.
Нерідко процес вимагання супроводжувався фізичним насильством. Побоюючись кримінального переслідування, потерпілі погоджувалися на вимоги псевдополіціянтів, які "спеціалізувалися" на грабежах.
Відзначається, що зловмисники під прикриттям громадської діяльності насправді займалися вимаганням коштів з осіб, причетних до незаконних операцій з наркотиками. При цьому представлялися працівниками поліції. Щоб у постраждалих не виникало сумніву, фігуранти ретельно підготувалися: придбали формений одяг і використовували посвідчення і спеціальні жетони.
Нерідко процес вимагання супроводжувався фізичним насильством. Побоюючись кримінального переслідування, потерпілі погоджувалися на вимоги псевдополіціянтів, які "спеціалізувалися" на грабежах.
У суботу, 7 серпня, поліціянти при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД затримали трьох осіб "на гарячому". Вони пограбували місцевого жителя.
За результатами проведення санкціонованих обшуків у їхніх квартирах вилучили посвідчення членів громадської організації, жетони до них, формений одяг, зброю, наручники та інші спецзасоби.
На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомили затриманим про підозру за фактом грабежу (ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України).
Після проведення необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію їхніх дій ще за кількома статтями Кримінального кодексу:
- вимагання (стаття 189);
- нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (стаття 122);
- самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (стаття 353).
Вчора, 9 серпня, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави - 181 тис. грн кожному.
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