Противник завдав ракетного удару по аеродрому Олександрії на Кіровоградщині

08:47 16 квітня Київ, Україна

Кремль перебуває у безсилій злості. Після повної поразки «спецоперації» та втрати флагмана Чорноморського флоту влада РФ пустилася у всі злочинні дії, які вже відпрацювали на інших станах: невиборчі ракетні атаки по мирних об'єктах, теракти проти свого населення для розпалювання ненависті до противника.

Російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія, що у Кіровоградській області. Про це у суботу, 16 квітня, повідомив мер Олександрії Сергій Кузьменко у Facebook.

"Місто Олександрія, 22:26 15 квітня - ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи", - написав Кузьменко.

Поки що невідомо, які саме там ушкодження. Також не повідомили, чи є постраждалі.

Раніше британська розвідка повідомила, що Краматорськ і Костянтинівка на Донеччині, ймовірно, стануть новими мішенями невиборчих атак з боку Росії.

Також повідомляли, що Росія планує теракти на своїй території. Українська розвідка вважає, що йдеться про мінування та підрив житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах, а також про завдання ракетно-бомбових ударів по Білгороду або одному з міст Криму.

США й надалі надаватимуть Україні розвіддані по Криму та Донбасу