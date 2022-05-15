Проти захисників Маріуполя рашисти застосували запальні бомби

У безсилій злості армія Росії йде будь-які злочинні дії, щоб зламати стійких захисників непокореного Маріуполя. Вчора ворог уперше застосував фосфорні чи запальні бомби проти захисників України, які тримають кругову оборону на заводі Азовсталь у Маріуполі. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, окупанти атакують українських захисників з неба, моря та землі, а вчора вперше застосували проти них запальні чи фосфорні бомби.
Нагадаємо, сьогодні військові РФ пропустили евакуаційну колону із мирними жителями з Маріуполя.
Також повідомлялося, що родичі захисників Маріуполя звернулися до лідера Китаю.
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