Проти захисників Маріуполя рашисти застосували запальні бомби

У безсилій злості армія Росії йде будь-які злочинні дії, щоб зламати стійких захисників непокореного Маріуполя. Вчора ворог уперше застосував фосфорні чи запальні бомби проти захисників України, які тримають кругову оборону на заводі Азовсталь у Маріуполі. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти атакують українських захисників з неба, моря та землі, а вчора вперше застосували проти них запальні чи фосфорні бомби.

«Маріуполь. Азовсталь. Знову – з неба, моря, землі. Вчора окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запальні або фософрні бомби (висновок фахівцям, що залишилися). Самі окупанти стверджують, що були застосовані запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами.. Температура горіння близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо. Пекло зійшло на землю. В Азовсталь. Неймовірно, як тримаються наші захисники. Ми всі у неоплатному боргу у них», - написав мер Маріуполя.

Нагадаємо, сьогодні військові РФ пропустили евакуаційну колону із мирними жителями з Маріуполя.

Також повідомлялося, що родичі захисників Маріуполя звернулися до лідера Китаю.