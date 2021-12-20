Протести на Майдані: вулиці Києва та громадський транспорт будуть обмежені у пересуванні. Список, мапа

08:14 01 грудень Київ, Україна

У зв'язку з ультиматумом, який висунули президенту України Володимиру Зеленському, сьогодні на Майдані пройде мирна акція протесту. Міська адміністрація столиці попереджає про можливі зміни у русі громадського транспорту.



Можливе обмеження руху на низці вулиць:



вулиці Хрещатик;

вулиці Михайлівській;

вулиці Шовковичній;

вулиці Лютеранській;

вулиці Круглоуніверситетській;

вулиці Архітектора Городецького;

вулиці Заньковецької;

вулиці Садової;

вулиці Інститутській;

вулиці Липській.









Як повідомляє КП «Київпастранс», у центральній частині міста 1 грудня можливі зміни у роботі тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 та автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114. У разі заборони руху транспорту на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, з 06:00 до закінчення заходів рух маршрутів буде організовано:

тролейбусів №6: від Мінського масиву до ст. м. "Лук'янівська";

тролейбусів №№ 16, 18: від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобусів №24: на ділянках від Національного музею історії України у Другій світовій війні до ст. м. "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. «Площа Льва Толстого»;

автобусів №55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької власною трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст. м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом;

автобусів №62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

автобусів №114 на ділянках від вул. Милославської на стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності у Києві відбудеться мирна акція протесту «Захисти Україну – зупини переворот».