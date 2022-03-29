Просив талони на паливо: голову Львівської РДА спіймали на хабарі

06:29 05 листопада Київ, Україна

Голова Львівської районної державної адміністрації затриманий співробітниками поліції під час отримання хабаря.

Спочатку глава РДА вимагав 21 тис. гривень як нагороду за зміну цільового призначення земельної ділянки, де планувалося будівництво автозаправної станції, проте пізніше захотів отримати неправомірну вигоду талонами на тисячу літрів дизельного палива.

Зараз в поліції вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Також правоохоронці вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу.