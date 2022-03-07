Прорекламований поїзд Київ-Відень оскандалився на контрабанді

Може, це добре, що контрабандний товар був виявлений ще в Україні, бо міжнародного скандалу було б не уникнути. Як повідомила Держприкордонслужба, у міжнародному пасажирському поїзді сполученням Київ - Відень приховані від контролю цигарки намагались перевезти до Угорщини. Але в ніч на 4 червня прикордонникам відділу «Соломоново» Чопського загону спільно з працівниками Закарпатської митниці вдалося зупинити спробу контрабанди в залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)».

«Зауважимо, що курсування цього поїзда відновили лише 1 червня, а правопорушники вже намагаються використовувати це в протиправних цілях», - звернули увагу у відомстві.

Тютюнові вироби виявили при огляді пасажирського вагона. В обшивці над вікном правоохоронці знайшли чорні поліетиленові пакети, в яких знаходились цигарки білоруського виробництва без марок акцизного збору України.

За підрахунками, в схованці намагалися перевезти 110 пачок тютюнових виробів. Їх вилучили співробітники митниці, оціночна вартість продукції встановлюється.

У свою чергу в «Укрзалізниці» заявили, що негайно звільнять своїх співробітників у разі встановлення їхньої причетності до контрабанди сигарет в поїзді Київ - Відень.

«Таким не місце на залізниці. Крім того, доручив відповідальному члену правління за пасажирські перевезення посилити заходи щодо попередження такого ганебного явища. Ця робота повинна бути проведена максимально оперативно і ефективно», - прокоментував виконавець обов'язків голови правління УЗ Іван Юрик.

Відзначимо, що з 1 червня через кордон в Чопі також курсує кілька разів на день поїзд в угорський Захонь, що знаходиться навпроти нього з іншого боку річки Тиса. Один з рейсів перевозить з собою вагони щоденного поїзда Київ - Відень.