Пропав заступник мера Черкас

Безвісти зник заступник мера Черкас. Поліція почала розслідування, за фактом розшуку відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", - зазначили правоохоронці.



З відповідною заявою в Черкаське відділення поліції звернулися родичі заступника міського голови Черкас.

"Чиновник тривалий час не виходить на зв'язок, на робочому місці він також відсутній. Згідно з наданою інформацією, він 15 липня днем вийшов у справах і до сих пір не повернувся. Колегам по роботі також невідомо його місцезнаходження. За даним фактом поліція Черкас внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України ", - розповіли правоохоронці.