Пропав заступник мера Черкас

Безвісти зник заступник мера Черкас. Поліція почала розслідування, за фактом розшуку відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", - зазначили правоохоронці.
З відповідною заявою в Черкаське відділення поліції звернулися родичі заступника міського голови Черкас.
У свою чергу, черкаський мер Бондаренко розповів, що вчора його заступник близько 19:30 "в районі міськради відійшов від свого авто на якусь зустріч".Міський голова теж звернувся до правоохоронців, і попросив всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження Ботнара, повідомити йому.
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