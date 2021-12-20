Пропав заступник мера Черкас

18:58 16 липень Київ, Україна

Безвісти зник заступник мера Черкас. Поліція почала розслідування, за фактом розшуку відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", - зазначили правоохоронці.

З відповідною заявою в Черкаське відділення поліції звернулися родичі заступника міського голови Черкас.
"Чиновник тривалий час не виходить на зв'язок, на робочому місці він також відсутній. Згідно з наданою інформацією, він 15 липня днем вийшов у справах і до сих пір не повернувся. Колегам по роботі також невідомо його місцезнаходження. За даним фактом поліція Черкас внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України ", - розповіли правоохоронці.
У свою чергу, черкаський мер Бондаренко розповів, що вчора його заступник близько 19:30 "в районі міськради відійшов від свого авто на якусь зустріч".Міський голова теж звернувся до правоохоронців, і попросив всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження Ботнара, повідомити йому.
 
 
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