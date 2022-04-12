Прооперована дитина, в яку вистрелив військовий, знаходиться у важкому стані

08:58 14 липня Київ, Україна

У понеділок, 12 липня, в лікарню Новоград-Волинського, що на Житомирщині, з важким вогнепальним пораненням був доставлений дев'ятирічний хлопчик. На цей момент дитина прооперована, але за словами лікарів знаходиться у важкому стані, оскільки зачеплені життєво важливі органи.



Про це розповів завідувач реанімації Новоград-Волинської центральної районної лікарні Іван Кравченко.

«Пошкоджено шлунок, підшлункову залозу, селезінку. Крововтрата. Шлунок поранений, наскрізне поранення», - зазначив медик.

Далі за життя пораненого хлопчика боротимуться лікарі столичного Охматдиту. Його вже доставили на вертольоті до Києва.



Хлопчика з пістолета Форт-17 поранив друг і товариш по службі батька. Полковник нібито демонстрував прийом з табельним пістолетом і куля потрапила дитині в спину.



Військовий, який вистрілив в хлопчика, вже затриманий, йому оголосили про підозру.