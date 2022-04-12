Прооперована дитина, в яку вистрелив військовий, знаходиться у важкому стані

У понеділок, 12 липня, в лікарню Новоград-Волинського, що на Житомирщині, з важким вогнепальним пораненням був доставлений дев'ятирічний хлопчик. На цей момент дитина прооперована, але за словами лікарів знаходиться у важкому стані, оскільки зачеплені життєво важливі органи.
Про це розповів завідувач реанімації Новоград-Волинської центральної районної лікарні Іван Кравченко.
Про це розповів завідувач реанімації Новоград-Волинської центральної районної лікарні Іван Кравченко.
Далі за життя пораненого хлопчика боротимуться лікарі столичного Охматдиту. Його вже доставили на вертольоті до Києва.
Хлопчика з пістолета Форт-17 поранив друг і товариш по службі батька. Полковник нібито демонстрував прийом з табельним пістолетом і куля потрапила дитині в спину.
Військовий, який вистрілив в хлопчика, вже затриманий, йому оголосили про підозру.
Хлопчика з пістолета Форт-17 поранив друг і товариш по службі батька. Полковник нібито демонстрував прийом з табельним пістолетом і куля потрапила дитині в спину.
Військовий, який вистрілив в хлопчика, вже затриманий, йому оголосили про підозру.
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