Прокурор і СБУшник намагалися нажитися на банкіра

19:58 27 серпень Київ, Україна

Госдарственное бюро розслідувань підозрює співробітника СБУ і прокурора міста Києва в шатнаже і вимогателестве 100 тис доларів США.
Про це повідомили в прес-службі ГБР.

Старший оперуповноважений Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ і прокурор розробили злочинну схему заволодіння грошима представника одного з київських банків. Для цього вони написали свідомо неправдиву заяву про вчинення злочину співробітниками цього банку і від імені третьої особи подали заяву в поліцію. За заявою почали кримінальне провадження.
фото: удостоверение задержанного прокурора
Надалі підозрювані склали неправдивий протокол допиту потерпілого від імені третьої особи, який долучили до матеріалів кримінального провадження. Пізніше прокурор допитав представника банку і пред'явив йому вимогу дати 100 тисяч доларів хабара.
«За ці гроші прокурор обіцяв закрити кримінальне провадження, забезпечити подальше« кришування »банку від реєстрації щодо нього кримінальних проваджень усіма правоохоронними органами Києва. Також в разі отримання хабара він гарантував, що ЗМІ не отримають інформацію про нібито незаконну діяльність банку і членів його правління, а також повідомити так званого «замовника» реєстрації зазначеного кримінального провадження », - повідомили в ГБР.