Прокурор і СБУшник намагалися нажитися на банкіра

19:58 27 серпень Київ, Україна

Госдарственное бюро розслідувань підозрює співробітника СБУ і прокурора міста Києва в шатнаже і вимогателестве 100 тис доларів США.





Про це повідомили в прес-службі ГБР

Старший оперуповноважений Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ і прокурор розробили злочинну схему заволодіння грошима представника одного з київських банків. Для цього вони написали свідомо неправдиву заяву про вчинення злочину співробітниками цього банку і від імені третьої особи подали заяву в поліцію. За заявою почали кримінальне провадження.

Надалі підозрювані склали неправдивий протокол допиту потерпілого від імені третьої особи, який долучили до матеріалів кримінального провадження. Пізніше прокурор допитав представника банку і пред'явив йому вимогу дати 100 тисяч доларів хабара.