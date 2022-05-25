Прокуратура завершила розслідування у справі нардепа Медведчука

17:22 20 серпня Київ, Україна





Про це в п'ятницю, 20 серпня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора. Слідство щодо народного депутата Віктора Медведчука , якого підозрюють в зраді і замаху на розграбування національних цінностей, офіційно завершено.Про це в п'ятницю, 20 серпня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



Слідство у резонансній справі за підозрою двох народних депутатів в державній зраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Відсьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їхнього ознайомлення справа піде в суд.

"Відразу зауважу - матеріали сьогодні будуть відкриті народному депутату, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо іншого підозрюваного парламентарія виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, хоча основні слідчі дії щодо нього також завершені", - заявила генпрокурорка Ірина Венедиктова.

За її словами, слідство встановило, що двоє народних депутатів України спільно з посадовими особами органів влади країни-агресора - Російської Федерації та іншими особами вчинили замах на розграбування національних цінностей - незаконне видобування нафти і газу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, які відповідно до Конституції України є власністю українського народу.

"Слідство має докази, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну і документальну базу по розробці родовища Глибока. Воно розташоване в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічній зоні України. Без допомоги цих нардепів РФ знадобилися б роки і величезні ресурси для освоєння ділянки з перспективними запасами більш ніж 38 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними слідства, народні депутати України, діючи відповідно до вказівок представників органів державної влади Російської Федерації, збирали інформацію про місця дислокації військових формувань України і їхню бойову підготовку, сприяли в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі.

"В цьому випадку мова йде про передачу конфіденційної інформації по одній з військових частин української армії, а також про активну участь в розробці так званого Проєкту Луч. На думку експертів, проєкт спрямований на системне просування та лобіювання політичних, геоекономічних і інших інтересів Російської Федерації, вигідних їй змін у внутрішній і зовнішній політиці України", - заявила Венедиктова.

Вона зазначила, що Луч повинен був сприяти формуванню в Україні необхідної для РФ громадської думки, прийняття вигідних для РФ управлінських, економічних, політичних рішень, руйнувати самостійність державної влади всередині країни і незалежність у міжнародних відносинах.