Прокуратура завершила розслідування у справі нардепа Медведчука

Слідство щодо народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють в зраді і замаху на розграбування національних цінностей, офіційно завершено.
Про це в п'ятницю, 20 серпня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Про це в п'ятницю, 20 серпня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Слідство у резонансній справі за підозрою двох народних депутатів в державній зраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Відсьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їхнього ознайомлення справа піде в суд.
За її словами, слідство встановило, що двоє народних депутатів України спільно з посадовими особами органів влади країни-агресора - Російської Федерації та іншими особами вчинили замах на розграбування національних цінностей - незаконне видобування нафти і газу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, які відповідно до Конституції України є власністю українського народу.
Крім того, за даними слідства, народні депутати України, діючи відповідно до вказівок представників органів державної влади Російської Федерації, збирали інформацію про місця дислокації військових формувань України і їхню бойову підготовку, сприяли в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі.
Вона зазначила, що Луч повинен був сприяти формуванню в Україні необхідної для РФ громадської думки, прийняття вигідних для РФ управлінських, економічних, політичних рішень, руйнувати самостійність державної влади всередині країни і незалежність у міжнародних відносинах.
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