Прокуратура викрила виробництво алкогольного фальсифікату на базі НАН України

15:26 08 червень Київ, Україна

Співробітники прокуратури під керівництвом Нацполіції викрили злочинну діяльність трьох членів НАН України, які підозрюються в незаконному виробництві на базі державних потужностей алкогольної продукції.



Про це повідомили в пресслужбі столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, в період з серпня 2020 по лютий 2021 року учасники програми організованої групи, бувши посадовими особами ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" НАН України, і використовуючи приміщення держпідприємства і спеціальне обладнання, організували незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою їхнього подальшого збуту під виглядом відомих брендів.

Встановлено, що учасниками організованої групи незаконно виготовлено понад 5300 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та отримано прибутку більше ніж 1,3 млн гривень.



Проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об'єктивне дослідження обставин кримінального провадження".



Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами разом зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Київ та при оперативному супроводі Управління стратегічних розслідувань в Києві ДСР Нацполіції.