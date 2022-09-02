Прокуратура просить дати 10,5 років російському танкісту, який підозрюється у розстрілі багатоповерхівки у Чернігові

16:55 04 серпня Київ, Україна





Куликова звинувачують в обстрілі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Рапопорта на північній околиці Чернігова 26 лютого поточного року. Прокуратура просить засудити до десяти з половиною років російського танкіста Миколу Куликова, якого обвинувачують в обстрілі новобудови на околиці Чернігова в лютому.Куликова звинувачують в обстрілі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Рапопорта на північній околиці Чернігова 26 лютого поточного року.

Цей злочин кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.



Під час допиту в суді Куликов розповів, як і чому він зробив постріл, чудово розуміючи, що це цивільний об'єкт. Після того, як російські танки перетнули межу міста, вони об'їхали багатоповерхову будівлю, виїхали на асфальтовану дорогу. Проїхавши близько 100 метрів, командир, на прізвище Щеткін, наказав завдати удару по будинку, нібито побачивши там РПГ.

"Все робилося швидко, на автоматизмі. Як зі страхом. Було страшно за себе, за екіпаж. І ось так я зробив постріл”, – сказав на одному із засідань росіянин.

Командира, про якого розповідав Куликов, на момент початку суду обміняли, однак у розмові з блогером Юрієм Золкіним він заперечував, що його танки стріляли по людях чи житлових будинках.