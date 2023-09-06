Прокуратура опублікувала фотографії зруйнованої рф нафтобази на Рівненщині

У ніч на 10 серпня російські військові сили атакували дронами-камікадзе об'єкт нафтобази, розташованої в Дубенському районі Рівненської області.
Прокуратура опублікувала фотографії, що відображають масштаб руйнувань, які виникли внаслідок цього нападу. За інформацією прокуратури, під час операції було задіяно безпілотні апарати моделі "Герань-2".
Внаслідок цієї атаки було знищено резервуари, що містять пальне у нафтобазі, що викликало загоряння. Евакуація співробітників дозволила уникнути людських жертв.
Наразі ведеться попереднє розслідування за фактом порушення норм міжнародного права та військових звичаїв.
Прокуратура опублікувала фотографії, що відображають масштаб руйнувань, які виникли внаслідок цього нападу. За інформацією прокуратури, під час операції було задіяно безпілотні апарати моделі "Герань-2".
Внаслідок цієї атаки було знищено резервуари, що містять пальне у нафтобазі, що викликало загоряння. Евакуація співробітників дозволила уникнути людських жертв.
Наразі ведеться попереднє розслідування за фактом порушення норм міжнародного права та військових звичаїв.
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