Прокуратура опублікувала фотографії зруйнованої рф нафтобази на Рівненщині

20:09 10 серпня Київ, Україна

У ніч на 10 серпня російські військові сили атакували дронами-камікадзе об'єкт нафтобази, розташованої в Дубенському районі Рівненської області.

Прокуратура опублікувала фотографії, що відображають масштаб руйнувань, які виникли внаслідок цього нападу. За інформацією прокуратури, під час операції було задіяно безпілотні апарати моделі "Герань-2".

Внаслідок цієї атаки було знищено резервуари, що містять пальне у нафтобазі, що викликало загоряння. Евакуація співробітників дозволила уникнути людських жертв.

Наразі ведеться попереднє розслідування за фактом порушення норм міжнародного права та військових звичаїв.