Прокуратура Одеської області фіксує наслідки атаки окупантів

11:35 14 серпня Київ, Україна

В Одесі фіксують наслідки масованої атаки росії дронами і ракетами, розпочато розслідування. Про це 14 серпня повідомила пресслужба прокуратури на Одещині.



За даними слідства, вночі в понеділок збройні сили росії здійснили повітряну атаку на Одесу. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє мирних жителів. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.



Внаслідок обстрілу та пожежі суттєві руйнування отримали гіпермаркет та гуртожиток одного з навчальних закладів. Пошкоджено багатоквартирні будинки, торгові об'єкти, навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі.



Огляд продовжується, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.



Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).