Прокуратура ідентифікувала окупантів, які тримали понад 300 мешканців села Ягідне в одному підвалі

Правоохоронці ідентифікували дев'ять російських військових, які тримали понад 300 мешканців села Ягідне на Чернігівщині в одному підвалі.
Окупантам повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним вбивством, написала генпрокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці у фейсбуці.
Вона розповіла, що загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів, змушували роздягатися на вулиці на морозі: шукали патріотичні тату та військову білизну. Під час так званих "обшуків" російські військові вкрали пральні машини, телевізори, мікрохвильові печі, електрочайники.
Окупантам повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним вбивством, написала генпрокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці у фейсбуці.
Вона розповіла, що загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів, змушували роздягатися на вулиці на морозі: шукали патріотичні тату та військову білизну. Під час так званих "обшуків" російські військові вкрали пральні машини, телевізори, мікрохвильові печі, електрочайники.
У людей відбирали телефони та погрожували розстрілом кожного п'ятого чоловіка, якщо виявлять приховані мобільні.
Окупанти зігнали понад 300 людей у підвал сільської школи, у будівлі якої вони облаштували російський штаб. Громадянські стали їхнім "живим щитом" - гарантією ненападу. Наймолодшому бранцю було півтора місяці, найстаршому – 93 роки, всього у підземеллі було 77 дітей, зазначила Венедиктова.
Людей утримували у нелюдських умовах, тому у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 людей. За цей час російські військові вбили ще 17 місцевих мешканців.
Докази про причетність до злочинів українські слідчі забрали стосовно російських військових:
- Сіін-оол Суван - командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;
- Айгарім Монгуш - рядовий 3 мінометного взводу 2 мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;
- Монгуш - сержант 2 мінометного взводу 2 мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;
- Ересу Ооржак - єфрейтор 3 мінометного взводу 2 мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;
- Аріан Хертек - рядовий 2 мінометного взводу 2 мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;
- Саян Хомушко - рядовий 2 мінометні взводи 2 мінометні батареї ВЧ 55115 РФ;
- Іван Ооржак – військовослужбовець 3 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованої бригади військової частини 55115 РФ;
- Чаян Чинан - військовослужбовець 2 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованої бригади військової частини 55115 РФ;
- Кежік-оол Шактар-оол - військовослужбовець 1 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованої бригади військової частини 55115 РФ.
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