Прокуратура ідентифікувала окупантів, які тримали понад 300 мешканців села Ягідне в одному підвалі

19:25 08 червня Київ, Україна

Правоохоронці ідентифікували дев'ять російських військових, які тримали понад 300 мешканців села Ягідне на Чернігівщині в одному підвалі.



Окупантам повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним вбивством, написала генпрокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці у фейсбуці.



Вона розповіла, що загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів, змушували роздягатися на вулиці на морозі: шукали патріотичні тату та військову білизну. Під час так званих "обшуків" російські військові вкрали пральні машини, телевізори, мікрохвильові печі, електрочайники.





У людей відбирали телефони та погрожували розстрілом кожного п'ятого чоловіка, якщо виявлять приховані мобільні.

Окупанти зігнали понад 300 людей у підвал сільської школи, у будівлі якої вони облаштували російський штаб. Громадянські стали їхнім "живим щитом" - гарантією ненападу. Наймолодшому бранцю було півтора місяці, найстаршому – 93 роки, всього у підземеллі було 77 дітей, зазначила Венедиктова.



Людей утримували у нелюдських умовах, тому у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 людей. За цей час російські військові вбили ще 17 місцевих мешканців.

“Реєстр смертей полонені жителі вели прямо на стіні підвалу. Ховати менше п'яти небіжчиків російські військові не дозволяли. За порушення цієї заборони відкривали вогонь по цивільних, від якого люди повинні були ховатися у викопаних могилах», – написала Венедиктова.

Докази про причетність до злочинів українські слідчі забрали стосовно російських військових: