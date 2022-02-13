Прокуратура і фіскальна служба обшукали "Київтеплоенерго"

10:51 21 травень Київ, Україна

КП "Київтеплоенерго", а також найнята ним фірма-підрядник зазнали обшуків київської прокуратури. Обшуки проводилися спільно з Державною фіскальною службою (ДФС) в рамках кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт.



Про це повідомляє пресслужба прокуратури.



Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство протягом 2019-2020 рр. за замовленням КП "Київтеплоенерго" здійснювало роботи з реконструкції теплових мереж, капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж на об'єктах і житлових будинках Києва на загальну суму 260 млн грн.



При цьому, зазначена підрядна організація виконала зазначені роботи не в повному обсязі і з завищенням вартості робіт і матеріалів. Крім того, при цьому здійснювалося оформлення виконання субпідрядних робіт і поставки товарів від підприємств з ознаками фіктивності.



На підставі постанови суду в офісних приміщеннях зазначених підприємств, в тому числі комунального підприємства, проведені обшуки з метою пошуку первинних фінансових документів і фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів.



Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.