Прокремлівська література та російська символіка: СБУ провела обшуки в єпархіях УПЦ (МП)

На території церков УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Рівненській областях СБУ під час контррозвідувальних заходів виявила бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених політичних партій в Україні та російську символіку.
На території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського у Херсонській області виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань росії.
Встановлено, що загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт із керівництвом окупаційної адміністрації та перебував на прямому зв'язку з представниками ФСБ.
Під час визволення Херсона клірик втік разом зі своїми російськими «кураторами» на лівий берег Дніпра.
Внаслідок обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об'єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді віктор медведчук.
На Дніпропетровщині співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. Під час виїзду з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили тираж брошур забороненої партії «ОПЗЖ» та інші антиукраїнські матеріали.
Усі виявлені докази направлені на експертизу. Після цього відбуватимуться інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.
Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Заходи проводили співробітники СБУ Херсонської, Кіровоградської, Рівненської та Дніпропетровської областей.
Заходи проводили співробітники СБУ Херсонської, Кіровоградської, Рівненської та Дніпропетровської областей.
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