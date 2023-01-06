Прокремлівська література та російська символіка: СБУ провела обшуки в єпархіях УПЦ (МП)

10:04 06 січня Київ, Україна

На території церков УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Рівненській областях СБУ під час контррозвідувальних заходів виявила бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених політичних партій в Україні та російську символіку.
На території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського у Херсонській області виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань росії.
Встановлено, що загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт із керівництвом окупаційної адміністрації та перебував на прямому зв'язку з представниками ФСБ.

Під час визволення Херсона клірик втік разом зі своїми російськими «кураторами» на лівий берег Дніпра.

Внаслідок обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об'єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді віктор медведчук.

На Дніпропетровщині співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. Під час виїзду з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили тираж брошур забороненої партії «ОПЗЖ» та інші антиукраїнські матеріали.
Усі виявлені докази направлені на експертизу. Після цього відбуватимуться інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.
 
Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Заходи проводили співробітники СБУ Херсонської, Кіровоградської, Рівненської та Дніпропетровської областей.