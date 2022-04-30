Виробляли до 150 кг психотропних речовин в місяць: у Києві накрили нарколабораторію

Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію з потужністю виробництва до 150 кг психотропних речовин в місяць.
Про це в четвер, 29 липня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, учасники злочинної групи створили інтернет-магазин Proton Lab, через який з використанням поштового сервісу здійснювався масовий збут психотропних речовин - амфетаміну та ALFA-PVP, на території міста Київ та в інших регіонах України.
Інтернет-магазин приймав замовлення в месенджерах Telegram, WhatsApp і Viber, після чого, за умови стовідсоткової оплати, здійснювалася відправка замовлень через поштові відділення під вигаданими анкетними даними.
Правоохоронцями проведено низку санкціонованих обшуків в Києві, Київській і Житомирській областях. Під час обшуків вилучено близько 110 кг солей Alpha PVP в рідкому і кристалічному вигляді, майже 2,5 тонни прекурсорів, лабораторне обладнання.
Потужності нарколабораторії дозволяли щомісяця виготовляти від 100 до 150 кг психотропних речовин, вартість яких при гуртовому продажі складає близько 15 млн грн, а при роздрібному - до 70 млн грн.
Двох осіб, причетних до злочинної діяльності, затримали.
Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх причетних до злочину.
Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх причетних до злочину.
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