Відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС - Енергоатом
08:45 08 жовтня Київ, Україна
Російські війська обстрілами пошкодили останню лінію зв'язку Запорізької АЕС, внаслідок чого станцію повністю знеструмлено.
Про це повідомляє Енергоатом.
"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами було пошкоджено і відключилася остання лінія зв'язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС - Дніпровська. В результаті сталося знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі включилися дизель-генератори. Наявних запасів дизельного палива для їх роботи у такому режимі вистачить на 10 діб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потрібний ремонт та відновлення роботи ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою.
"Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів та пошкодження всіх ліній є нереальними", - заявили в Енергоатомі.
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