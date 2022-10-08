Відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС - Енергоатом



Про це повідомляє Енергоатом.

"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами було пошкоджено і відключилася остання лінія зв'язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС - Дніпровська. В результаті сталося знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі включилися дизель-генератори. Наявних запасів дизельного палива для їх роботи у такому режимі вистачить на 10 діб", - йдеться у повідомленні.