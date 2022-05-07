Відбувся вибух у п'ятизірковому готелі в Гавані

08:17 07 травня Київ, Україна

Через вибух у п'ятизірковому готелі в Гавані на Кубі кількість жертв зростала з 8 до 22.

Про це повідомив AFP із посиланням на офіційні дані.



За повідомленням офіційних осіб, кількість загиблих внаслідок потужного вибуху в п'ятизірковому готелі в Гавані зросла до 22, понад 50 людей отримали поранення.



За попередніми даними, вибух стався через витік газу.



Люди, які вижили, розповіли, що чули "жахливий вибух".



Раніше повідомлялося, що в центрі Гавани на Кубі стався вибух у престижному готелі "Саратога", внаслідок чого 8 людей загинуло, ще 30 поранено.