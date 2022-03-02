Підступи конкурентів або людська недбалість: у Вінниці згорів дитячий атракціон

13:55 03 червень Київ, Україна

Увечері 2 червня в районне відділення ДСНС міста Вінниця надійшов сигнал про масштабне займання дитячих атракціонів, що знаходяться в Центральному парку міста.

Про це повідомляє місцеве видання 20 Хвилин.



Пожежа сталася на вулиці Хлібній в Центральному міському парку.

"В результаті загоряння знищено дитячі ігрові автомати, надувний атракціон і іграшки, а також частково пошкоджений тент сусіднього розважального намету. На момент пожежі розважальні локації були закриті для відвідувачів", - повідомили в ДСНС.

Про займання повідомили о 21:19. На місце події прибули дві спецмашини і 9 пожежників ДСНС. На момент прибуття рятувальників пожежа на відкритій території парку охопила площу близько 70 кв. м. О 21:34 рятувальники повністю ліквідували пожежу.