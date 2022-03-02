Підступи конкурентів або людська недбалість: у Вінниці згорів дитячий атракціон

Увечері 2 червня в районне відділення ДСНС міста Вінниця надійшов сигнал про масштабне займання дитячих атракціонів, що знаходяться в Центральному парку міста.
Про це повідомляє місцеве видання 20 Хвилин.
Пожежа сталася на вулиці Хлібній в Центральному міському парку.
Пожежа сталася на вулиці Хлібній в Центральному міському парку.
Про займання повідомили о 21:19. На місце події прибули дві спецмашини і 9 пожежників ДСНС. На момент прибуття рятувальників пожежа на відкритій території парку охопила площу близько 70 кв. м. О 21:34 рятувальники повністю ліквідували пожежу.
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