Пролунали вибухи в районі Каховської гідроелектростанції - ЗМІ

16:29 12 серпня Київ, Україна

На Херсонщині, що у тимчасово окупованій Новій Каховці, пролунали вибухи в районі Каховської гідроелектростанції.

ГЕС використовується росіянами як переправа через Дніпро. Відео зі звуками вибухів оприлюднюють місцеві пабліки.



Зокрема, повідомляється, що в районі Каховської ГЕС близько 14.00 12 серпня пролунала серія гучних вибухів, яку чули місцеві жителі. У районі самої переправи через Дніпро помітили сильне задимлення. Місцеві пабліки повідомляють про можливе влучення в район ГЕС, після вибухів у місті включили сирену тривоги.



Наслідки удару наразі невідомі. Telegram-канал Інсайдер.UA повідомляє, посилаючись на власні джерела, що удар був нібито по мосту біля Каховської ГЕС. Повідомляють про сім-вісім прильотів.

"Стоїть величезний клуб пилу", - йдеться в повідомленні.

Для російського окупаційного угруповання на правому березі Дніпра є чотири ключові мости - Антонівський залізничний та автомобільний, міст біля Каховської ГЕС та Даріївський міст через Інгулець.