Пролунав вибух на пороховому заводі росії

17:31 02 травня Київ, Україна

1 травня пізно ввечері на території Пермського порохового заводу прогримів сильний вибух, загинуло двоє людей.

За словами очевидців події, вони почули "різкий шум, від якого затремтіли вікна".



Джерела у керівництві підприємства одразу відповіли ЗМІ, що "проходили планові випробування та приводів для паніки немає".



Журналісти розшукали людину, яка стверджує, що там загинула її родичка. Також вона повідомила про вибух.



Наразі відомо, що загинуло 2 особи, третя у реанімації.



Варто зазначити, що кремлівські пропагандисти не повідомили жодної інформації про вибух.



"Ехо Пермі" повідомляє, що фотографії з наслідками вибуху стали з'являтися у соцмережах ще ввечері 1 травня, проте адміністратори груп вилучили все.



Завод досі офіційно також не надав жодної інформації про вибух.



Відповідно до сайту заводу, на ньому виготовляють: заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, а також заряди двигунів ракет "повітря-земля".