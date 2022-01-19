Тривають пожежі в Харківській області: оголошена надзвичайна ситуація

У Харківській області третій день рятувальники продовжують гасити масштабну лісову пожежу.
Вогонь знищив півтисячі гектарів хвойного лісу. Полум'я рятувальники зупинили, але сильний вітер не дає остаточно приборкати стихію. З місця події про ситуацію розповіла кореспондент Юлія Семененко в ефірі "ТСН.Ранок".
"Ми зараз знаходимося в Гороб'ївці за півтори сотні кілометрів від Харкова. Це те село, яке найбільше постраждало від масштабної пожежі. Воно згоріло повністю. 22 будинки зовсім знищені, щонайменше 30 селян залишилися просто неба. Таким людям влада обіцяє по 300 тисяч гривень. Якою ж буде компенсація для інших, буде вирішувати комісія. На Харківщині вже оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Це для того, щоб люди змогли якомога швидше отримати гроші від держави за втрачене житло", - розповіла журналістка ТСН.
Стосовно пожежі у Дворічанському районі, яку гасять третій день поспіль. "За цей час нищівний вогонь перетворив на згарище півтисячі гектарів хвойного лісу. Пожежу локалізовано, але не ліквідовано. На цю хвилину продовжують ще тліти 80 гектарів. Не погасили ще й іншу пожежу поблизу селища Башкирівка під Харковом. Там теж горів ліс. І ось на третій день вогонь зупинили, але продовжують тліти ще деякі ділянки", - додала Семененко.
"Ми зараз знаходимося в Гороб'ївці за півтори сотні кілометрів від Харкова. Це те село, яке найбільше постраждало від масштабної пожежі. Воно згоріло повністю. 22 будинки зовсім знищені, щонайменше 30 селян залишилися просто неба. Таким людям влада обіцяє по 300 тисяч гривень. Якою ж буде компенсація для інших, буде вирішувати комісія. На Харківщині вже оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Це для того, щоб люди змогли якомога швидше отримати гроші від держави за втрачене житло", - розповіла журналістка ТСН.
Стосовно пожежі у Дворічанському районі, яку гасять третій день поспіль. "За цей час нищівний вогонь перетворив на згарище півтисячі гектарів хвойного лісу. Пожежу локалізовано, але не ліквідовано. На цю хвилину продовжують ще тліти 80 гектарів. Не погасили ще й іншу пожежу поблизу селища Башкирівка під Харковом. Там теж горів ліс. І ось на третій день вогонь зупинили, але продовжують тліти ще деякі ділянки", - додала Семененко.
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