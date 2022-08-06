Продолжаются поджоги автомобилей депутатов

15:31 18 травня Київ, Україна

Сьогодні згорів до тла автомобіль депутата Олешківського міської ради на Херсонщині

Черговий підпал автомобіля депутата. Авто згоріло повністю.

У Херсонській області в місті Олешки невідомі спалили автомобіль місцевого депутата, повідомив в понеділок, 18 травня, прес-центр Нацполіціі.

Автомобіль HAMER-H2 депутата Олешківського міської ради підпалили у дворі його приватного будинку. Транспортний засіб згоріло повністю.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Відомо, що потерпілий є депутатом міськради від політичної партії Наш край.

Кількість умисних підпалів автомобілів чиновників вражає.

У Боярці під Києвом невідомі підпалили автомобіль депутата Олександра Семко.

Раніше повідомлялося, що в Одесі підпалили джип соратника Труханова, за даними ЗМІ, підпалили за допомогою пляшки із запальною сумішшю.

Машина належала депутату Одеської облради від партії Довіряй справах, виконуючого обов'язки першого заступника міського департаменту комунальної власності та члену виконкому Одеської міськради Олександру Ахмерову.

Аналогічно в Одесі спалили машину офіцера поліції. На місці події знайшли пластикову пляшку, в якій знаходилася запальна суміш.

У Херсоні спалили авто чиновника Укртрансбезопасності. Потерпілий пов'язував підпал зі своєю професійною діяльністю і звинувачує власника однієї з автостанцій.